جمال شعبان يحذر مريض السكرى من السير حافى القدمين فى المنزل

قال الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، إن مرض السكري يسكن الوجع والألم عند صاحبه، ومن الممكن أن يصاب بالأزمة القلبية والذبحة الصدرية دون أن يشعر بها وكذلك يضيق الشريان بنسبة 100% ولا يشعر به.وأضاف خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن مريض السكري يشعر بتنميل في أطراف الأصابع وحرقان في بطن القدم وهذا بسبب التهاب في الأعصاب.وأوضح أن الأعصاب تفقد الإحساس لدى مريض السكري مع مرور الوقت، ولهذا عليه ألا يسير حافى القدمين في المنزل حتى لا يتعرض للإصابة بأي شيء دون أن ينتبه لها.ولفت إلى أن الأشخاص الخاملين والمتوترين والمنفعلين يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى، كما أن المصابين بالغدد الصماء والذين يتناولون الكورتيزون يصابون به.وشدد على أهمية الحد من تناول مصادر السكريات، مؤكدًا أن هذا لا يعني السكر الذي يستخدم في الشاي فقط، ولكن الحد من مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية وبعض الفواكه لاحتوائها على نسب عالية من السكر.