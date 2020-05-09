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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خطوات تسليم مشروع بحث عن السياحة إلكترونيا new.edmodo .. منصة ادمودو التعليمية

السبت 09/مايو/2020 - 07:37 م
السياحة
السياحة
رغدة محمد
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خطوات تسليم مشروع بحث عن السياحة إلكترونيا new.edmodo .. منصة ادمودو التعليمية

يقدم "الدستور" شرح خطوات تسليم مشروع بحث عن السياحة إلكترونيا الصف الرابع والخامس الابتدائي عبر منصة ادمودو التعليمية بعد تحويل الطلاب وأولياء الأمور مشروع البحث من صيغة word إلى pdf تمهيدًا لتسليمه إلى وزارة التربية والتعليم .

ومن خلال منصة رفع مشروع بحث عن السياحة إلكترونيا new.edmodo .. منصة ادمودو التعليمية Edmodo الذي يعتبر بمثابة امتحان نهاية العام 2020 الذي تم اعتماده من قبل الوزارة بعد إجراء تعطيل الدراسة في جميع محافظات الجمهورية حرصًا على عدم انتشار فيروس كورونا وصحة أبنائنا الطلاب.

رفع مشروع بحث عن السياحة على منصة ادمودو التعليمية Edomdo للصف الرابع الابتدائي


تتيح وزارة التربية والتعليم عبر منصة رفع الأبحاث يوم الأحد 10-5-2020 تسليم مشروع البحث لطلاب الصف الرابع الابتدائي بداية من التاسعة صباحا وحتى نهاية اليوم.

منصة رفع البحث على ادمودو Edomdo للصف الخامس الابتدائي


تتيح وزارة التربية والتعليم عبر منصة رفع الأبحاث يوم الإثنين 11-5-2020 تسليم مشروع البحث لطلاب الصف الخامش الابتدائي بداية من التاسعة صباحا وحتى نهاية اليوم.

ويقدم موقع الدستور رابط منصة رفع الأبحاث الذي يستطيع الطالب من خلالها تسليم مشروع بحث بدلا من الذهاب للمدرسة من خلال الضغط هنا new.edmodo.com


مقومات السياحة في مصر

يأتي إلى مصر ملايين السياح العرب والأجانب صيفا وشتاءً وذلك لتوافر المقرمات الطبيعية والبشرية التي تشجع على قيام السياحة وجذب السياح  .
وتنقسم مقومات السياحة إلى :

أولًا: المقومات الطبيعية

١- الموقع المتميز
تطل مصر على بحرين من اأهم بحار العالم (البحر المتوسط شمالا والبحر الأحمر شرقا).
تقع مصر في موقع متميز من العالم وبذلك أصبحت مصر مركزا حضاريا يجذب السياح مم كل دول العالم .

٢-مناخ مصر المعتدل
تتميز مصر بمناخ معتدل طوال العام خاصة في فصل الشتاء.
بذلك يأتي إلى مصر ملايين السياح للاستمتاع بالشمس والدفء، وخاصة من المناطق الباردة مثل دول أوروبا .

٣- الطبيعة الخلابة
تتميز مصر بالعديد من المناظر الطبيعية الخلابة (الجميلة) التي تنتشر بها، مثل: المناطق الصحراوية والجبلية، المناطق الزراعية، المناطق الساحلية.

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ثانيا: المقومات البشرية
١- الآثار التاريخية 
 تمتلك مصر العديد من الأثار المتنوعة ، مثل: 
•الآثار الفرعونية 
تعتبر الأقصر متحفا مفتوحا للآثار الفرعونية.
•الآثار اليونانية - الآثار الرومانية
تعتبر الإسكندرية مركزا الآثار الرومانية في مصر .
•الآثار القبطية
الكنائس والأديرة من الآثار القبطية.
•الآثار الإسلامية
المساجد من الآثار الإسلامية.

٢- الأمن والأمان
تتمتع مصر بشكل عام بانخفاض معدل الجريمة مما أدى إلى شعور السائح بالأمان على نفسه وماله.

٣- وسائل النقل والاتصالات:
يتوافر في مصر العديد من وسائل المواصلات والاتصالات أدى ذلك إلى سهولة وصول السائح للمناطق السياحية ، كما يسر له اتصاله بوطنه وأهله.
وتنقسم إلى : الطرق البرية والنهرية، المطارات والموانئ، ووسائل الاتصال.

٤- وفرة المنشآت السياحية:
زاد في السنوات الآخير وجود المنشآت السياحية ، مثل : الفنادق والقرى السياحية والشركات السياحية وذلك من أجل توفير وسائل الراحة والترفية للسائحين.
المكاتب والشركات السياحية المنتشرة من عوامل الجذب السياحي في مصر .

٥- العادات والتقاليد الإيجابية للشعب المصري:
اعتاد المصريون على وجود السائحين بينهم منذ وقت طويل ، واعتادوا على الترحيب بهم، وتقديم كل سبل الراحة والمساعدة لهم مما أدى إلى جذب السياح.

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رفع البحث عبر رابط منصة إدمودو edmodo لرفع وتسليم مشروع البحث للطلاب


خطوات تسليم البحث ألكترونيا


1- اضغط على أيقونة في منتصف الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثي لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث في صيغة بي دي إف، مع مراعاة أن يحتوي الملف على الكود التعريفي بالإضافة للسنة الدراسية.
2- تظهر نافذة جديدة يضغط الطالب open أو افتح
3- اختار إرفاق ملف send attatchment 
4- تظهر بعد ذلك ثلاثة اقترحات الأولى ملف من الحاسب والثانية رابط من شبكة الإنترنت والثالثة ملف من حقيبة الظهر، اختار منهم الأولى ملف من الحاسب وستنتقل مباشرة للحاسب الشخصي قم بتحديد مكان البحث ثم يتم الرفع تلقائيًا بكل سهولة .
5- تظهر أيقونة تسليم الواجب باللون الأزرق اصغط عليها .
6- يظهر اختياران هل أنت مستعد لتسليم الواجب أو غير مستعد ، اضغط مستعد .
تم تسليم العمل وسنبلغ معلمك .. تظهر هذه الرسالة وتعني تسليم البحث وتعتبر الضمان لتسليم البحث.

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