رفع البحث عبر رابط منصة إدمودو edmodo لرفع وتسليم مشروع البحث للطلاب

يتسائل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة رفع مشروع البحث العلمي من خلال رابط منصة إدمودو edmodo لرفع وتسليم مشروع البحث للطلاب المشروع البحثى 2020، حيث يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط المنصة وكيفية رفع وتسليم البحث من خلالها.





ولجأت وزارة التربية والتعليم الفني في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في أرجاء العالم، إلى عملية التعليم عن بعد عبر الوسائل المرئية والمكتوبة والمسموعة، وقد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في وقت سابق على إلغاء الامتحانات التقليدية لمراحل التعلمية المختلفة ابتداء من الصف الثالث الابتدائي حتي الصف الثالث الاعدادي، حيث تمام استبدالها بمشروع بحثي يكون الطالب بتقديمة عبر منصة إدمودو edmodo التعليمية.





رابط منصة إدمودو edmodo

في وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على طريقة استلام وتقديم الأبحاث الخاصة بالطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، من خلال منصة إدمودو edmodo ويقوم الطالب بعداد البحث بمفردة او مع مجموعة من زملائه ويقوم بتجهيز البحث علي صيغة pdf، وأكد طارق شوقي على أن يجب أن يحرص الطالب على صحة بحثه وعلى عدم اللجوء إلى المكتبات لشراء الأبحاث لأن الوزارة لديها آليه لكشف الأبحاث المختلفة، ويمكنك عزيزي الطلب التوجة إلى المنصة من خلال الرابط الرسمي لها go.edmodo.com









خطوات تقديم الأبحاث عبر منصة إدمودو edmodo





يقوم الطالب بدخول بحسابة على منصة إدمودو edmodo من خلال رابط المنصة go.edmodo.com .

. يقوم الطالب بعد تسجيل الدخول بنحاج بالتوجة إلى أيقونة الفصول الأفتراضية واختيار المشروع البحث 2020.

يقوم الطالب برفع البحث بعد كتابة أسمة بشكل رباعي وكود الفصل واذا كان هناك أكثر من طالب يقوم الطالب بكتابة جميع أسمائهم دخل الملف وأكوادهم.

يقوم الطلب بختيار التسليم النهائي حتي يتم ارسال البحث.







يذكر أن الدكتور طارق شوقي، أعلن في الفترة الماضية عن موعد استلام الأبحاث وذلك بداية من اليوم السبت 9 مايو وحتى السادس عشر من الشهر نفسه، وفي حال واجتك أي مشكلة عزيزي الطالب في رفع البحث لا تترد في ترك لنا تعليق وسنقوم برد عليك ومساعدتك.