وزير التعليم ينشر فيديو توضيحى لطريقة رفع البحث على منصة أدمودو

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توضيحي لطريقة رفع الأبحاث على منصة أدمودو لطلاب النقل والشهادة الإعدادية وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تسليم الأبحاث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يبدأ اليوم السبت الموافق 9 مايو وينتهي يوم 16 مايو.وناشد الوزير من خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أولياء المور وقدم لهم عدة نصائح، قائلا: "نرجو الالتزام بمواعيد جداول الأبحاث منعا للتزاحم والتسليم إلكتروني في أي يوم من الأسبوع في المدة من 9 حتى 16 مايو وذلك عبر المنصة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم".وأوضح أنه يوجد 3 فرص للطلاب في التقديم الورقي في أيام مختلفة حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم، مضيفًا: "شددنا على المديريات الالتزام بتعليمات الوزارة في تسليم الأبحاث ومن يخالف التعليمات سنحاسبه».وأوضح أن الأفضل لتسليم البحث هو الطريقة الإلكترونية ورفعها على المنصة وإذا قدم البحث إلكترونيًا ليس من الضروري تسليمه ورقيًا، مضيفًا: «إذا كان البحث مكتوب على ورق فلوسكاب أو بأي قلم يسلمه للمدرسة بعد أن يضعه في ظرف ويحصل على وصل تسليم.. لا تستمعوا لتعليمات مخالفة للوزارة والتي تصدر من بعض المدارس والقوالب الخاصة بالأبحاث ليست إلزامية سنقبل البحث بأي شكل حتى وإن كان بخط الأيد وليس شرط تسليم سي دي أو فلاشة للمدرسة».وأضاف: «لا تتكدسوا إلكترونيًا أو التكدس في المدرسة والغرض من البحث التركيز في أداء الطالب وسلامة الطلاب وراحة بال أولياء الأمور أهم ما يشغلنا».