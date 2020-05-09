علي جمعة يحكي محادثة سيدنا موسى وفرعون (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المحادثة بين سيدنا موسى (عليه السلام)، وبين فرعون التي وردت في القرآن الكريم، حدثت في منطقة واسعة في الوجه البحري وجزء من بدايات الصعيد، موضحًا أن الصف وميت رهينة كانوا هما منفى القديمة وقصر فرعون كان يوجد بها، ولكنه كان يتنقل في أكثر من مكان في مصر.وأضاف علي جمعة، خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء، المذاع على قناة مصر الأولى، أن هذا المكان دخله سيدنا موسى (عليه السلام) مع زوجته ليلًا حتى لا يراه أحد، وذهب لأمه وأخيه هارون، وبني إسرائيل حينئذ كانوا نحو 600 ألف ويزيدون.وأوضح مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه كان هناك حب شديد مع قلق في قلب فرعون تجاه "موسى"، منوهًا بأن بني إسرائيل في عهد موسى استشعروا الذل والمهانة من ناحية واستشعروا بالخطورة من ناحية أخرى، وقرروا الرحيل من مصر، لكن فرعون لم يكن يرضى عن هذا الرحيل.