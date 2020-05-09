شيخ الأزهر يكشف شروط العفة المحمودة (فيديو)

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن العفة من القيم التي تحتاج إلى ممارسة، وتدرب، وتحمل، لأنها ليست مطبوعة في خلقة الإنسان وشعوره مثل الحياء.وأشار الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" المُذاع على فضائية "dmc"، إلى أن العفة تعني النزاهة، والامتناع عن سؤال الناس، وضبط النفس ومنعها فيما يتعلق بالأموال والغرائز، موضحًا أن التوفير والقناعة والاستغناء عن ما زاد عن الضروريات، وتحرير الرجل أو المرأة من الشهوات من أبرز ثمرات العفة.وأضاف شيخ الأزهر الشريف، أن العفة المحمودة لها شروط، من أهمها أن يصبح التعفف سلوكًا، ولا ينتظر التعفف جزاءً، ولا يكون التعفف عن شيء للحصول على شيء آخر.