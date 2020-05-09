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السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2020

السبت 09/مايو/2020 - 12:13 م
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الذهب اليوم السبت، انخفاضًا بقيمة ٦ جنيهات للعيار الواحد تأثرًا بالبورصات العالمية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية. 

أسعار الذهب اليوم


وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب اليوم شهدت تراجعًا في أسعارها بسبب البورصات العالمية.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الذهب عيار 18 سجل نحو 638 جنيهًا، وسجل عيار 21 نحو 745 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 851.40 جنيه.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن الجنيه الذهب سجل نحو 5960 جنيها، في حين سجلت الأوقية في بورصة المعادن العالمية سعر 1704 دولار.

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ويشهد الذهب حالة من عدم الاستقرار بين الإرتفاع والإنخفاض لحظة بلحظة بسبب توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث التي يمر العالم وتداعيات فيروس كورونا المستجد في العالم.

ويشهد الاقتصاد العالمي حالة من الارتباك بسبب أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء على مستوي العالم وتقليل التجمعات.

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