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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

السبت 09/مايو/2020 - 07:58 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم السبت، الطقس معتدل نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء.

وذكرت الأرصاد أن حالة الطقس نهارا ستكون شبورة وغيوم جزئي معتدل على القاهرة والوجه البحري، وغائم جزئي على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة إلى جانب طقس معتدل ورياح تنشط غربا، وشبورة وطقس مشمس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى جنوب الصعيد طقس مشمس حار والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وأوضحت أن حالة الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وبارد على السواحل الشمالية والرياح نشطة، ومعتدل على جنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى متمركز على الصحراء الغربية.

أما فيما يخص حالة البحر المتوسط يكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى

القاهرة 29 16
الإسكندرية 23 16
طنطا 29 15
شبين الكوم 29 15
دمنهور 27 16
بلطيم 24 16
مطروح 22 14
السلوم 23 14
سيوة 27 13
بورسعيد 24 16
دمياط 24 16
الزقازيق 29 16
الإسماعيلية 30 15
السويس 30 16
العريش 25 14
رفح 24 14
رأس سدر 29 17
نخل 27 12
نويبع 28 20
طابا 27 18
كاترين 24 12
الطور 29 18
شرم الشيخ 32 22
الغردقة 31 21
مرسى علم 31 21
الفيوم 30 16
بني سويف 29 16
المنيا 30 17
أسيوط 30 17
سوهاج 31 18
قنا 33 19
الأقصر 25 20
أسوان 36 21
أبوسمبل 37 21
الوادى الجديد 33 16
الشلاتين 32 21
أبو رماد 30 21
حلايب 29 23
رأس حدربة 29

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