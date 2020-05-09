الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم السبت، الطقس معتدل نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء.وذكرت الأرصاد أن حالة الطقس نهارا ستكون شبورة وغيوم جزئي معتدل على القاهرة والوجه البحري، وغائم جزئي على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة إلى جانب طقس معتدل ورياح تنشط غربا، وشبورة وطقس مشمس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى جنوب الصعيد طقس مشمس حار والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.وأوضحت أن حالة الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وبارد على السواحل الشمالية والرياح نشطة، ومعتدل على جنوب الصعيد.وبالنسبة للظواهر الجوية، نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى متمركز على الصحراء الغربية.أما فيما يخص حالة البحر المتوسط يكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.العظمى الصغرىالقاهرة 29 16الإسكندرية 23 16طنطا 29 15شبين الكوم 29 15دمنهور 27 16بلطيم 24 16مطروح 22 14السلوم 23 14سيوة 27 13بورسعيد 24 16دمياط 24 16الزقازيق 29 16الإسماعيلية 30 15السويس 30 16العريش 25 14رفح 24 14رأس سدر 29 17نخل 27 12نويبع 28 20طابا 27 18كاترين 24 12الطور 29 18شرم الشيخ 32 22الغردقة 31 21مرسى علم 31 21الفيوم 30 16بني سويف 29 16المنيا 30 17أسيوط 30 17سوهاج 31 18قنا 33 19الأقصر 25 20أسوان 36 21أبوسمبل 37 21الوادى الجديد 33 16الشلاتين 32 21أبو رماد 30 21حلايب 29 23رأس حدربة 29