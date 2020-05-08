رئيسة مقاطعة إسطنبول: أردوغان سيرحل في أقرب انتخابات

انتقدت رئيسة مقاطعة إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري النائبة جانان كفتانجي أوغلو، المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون بخصوص العقوبة التي وقعها على قناة «خلق تي في» بعد أن استضافتها في بث مباشر لأحد البرامج المذاعة على القناة، بالتزامن مع عقوبة أخرى كانت من نصيب قناة «خبر ترك» بسبب استضافتها زعيمة حزب الخير المعارض ميرال أكشنار، بحسب موقع "تركيا الآن".وأكد الموقع أن كفتانجي نشرت بيانا على حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن توقيع أقصى عقوبة على قناة «خلق تي في» التركية، بسبب استضافتها في برنامج "لدي كلمة"، وقالت فيه: "إن السلطة لا تستطيع أن تقدم حلولًا للبطالة أو القلق بشأن سبل العيش، أو حتى توفر 3- 5 أقنعة للفرد خلال أيام الوباء".وأضافت: "لن نكون مشغولين بهذه الأجندات الاصطناعية التي تفعلها الحكومة"، وكررت: لا يهم أكان ذلك آجلًا أم عاجلًا، لكنهم سيرحلون في أقرب انتخابات لأنهم لا يستطيعون الإدارة.وكان المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون قد فرض عقوبة بتوقيع أقصى غرامة على قناة «خلق تي في»، بسبب التصريحات التي قالتها جانان كفتانجي أوغلو في القناة على الهواء مباشرة، كما تم قطع البث 5 مرات عن البرنامج.كانت كافتانجي أوغلو ضيفة في برنامج «لدي كلمة»، الذي تقدمه الصحفية بقناة «خلق تي في» شيرين بياز، وقالت كفتانجي خلال الحلقة: "في الواقع هناك حقيقة، وهي أنه خلال الانتخابات القادمة، سواء أكانت باكرة أو بشكل آخر، فإن شعبنا أصبح حقًا واعيًا ومدركًا لما يحدث.. دعني أخبرك، إنني أرى تغييرًا قريبًا في السلطة، حتى أخبرك بما هو أكبر، أرى تغييرًا ليس في السلطة فحسب بل تغييرًا في النظام أجمع".وتابعت رئيسة مقاطعة إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري: "عملنا ليس سهلًا، ولكنه يحتاج فقط للفهم وللإدارة، مع تغيير السلطة وتغيير النظام مرة أخرى أرى أنه يمكننا علاج جروحنا هذه، وأضرارنا هذه".وفسر المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون تلك التصريحات على أنها "تجاهل للإرادة الوطنية، وتستهدف الحكومة المنتخبة من قبل الشعب، وتقول إنها تحكم بأساليب غير ديمقراطية، وتستهدف نظام الإدارة الجديد، الذي تم تطبيقه بأصوات الشعب".