إجراءات جديدة على المعابر الحدودية بين تونس وليبيا

أقرت وزارة النقل التونسية، اليوم، إجراءات جديدة في إطار تأمين المبادلات التجارية مع ليبيا، ومراعاة للحجر الصحي والحد من تنقل الأشخاص بين البلدين على خلفية تفشي فيروس كورونا.وتتضمن الإجراءات السماح للناقل التونسي بجر أنصاف المجرورات أو نقل الحاويات على مستوى المعابر الحدودية والقادمة من ليبيا لتأمين عمليات التفريغ أو الشحن داخل الأراضي التونسية، ثم إرجاعها إلى المعبر الحدودي ليتولى الليبيون استكمال العملية تجاه أراضيهم.-السماح للناقل التونسي بجر أنصاف المجرورات أو نقل الحاويات الواردة عبر الموانئ التونسية والمتجهة نحو القطر الليبي لإيصالها على مستوى المعابر الحدودية؛ ليتولى الناقل الليبي استكمال العملية نحو أراضيه.- السماح للناقل التونسي بجر أنصاف المجرورات أو نقل الحاويات على مستوى المعابر الحدوية والقادمة من القطر الليبي لتأمين نقلها في اتجاه الموانئ البحرية التونسية قصد تصديرها.