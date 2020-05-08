رئيس الوزراء العراقي: العلاقات مع السعودية واجب استراتيجي

أوضح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، العلاقات العراقية السعودية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الدولتين هي المفتاح الرئيسي لمشاكل وحلول الأزمات في الشرق الأوسط.واعتبر الكاظمي وفق لموقع المونيتور، العلاقات بينهما ليست خيارًا بل واجب استراتيجي ويجب العمل على توسيعها إلي أعمق نقطة، لافتًا إلى أن تنظيم داعش عدو مشترك للعراق والسعودية وجميع البلدان العربية.وأضاف: لقد ساعد التمزق والعداء بين الجانبين على تعزيز مواقف الجماعات المتطرفة التي تنشط في المنطقة وتعادي البلدين وعلى الرغم من التأخير الطويل، أخذت العلاقات الثنائية السعودية-العراقية منعطفا إيجابيا، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيزها وتقويتها.