أحمد فؤاد سليم: الأطفال أكبر جمهور متابع لـ«الاختيار» (فيديو)

تأثر الفنان أحمد فؤاد سليم، بالحديث عن شقيقه والذي أوضح أن شخصيته كانت قريبة للشخصية التي جسدها في مسلسل "الاختيار".وقال أحمد فؤاد سليم، خلال لقائه ببرنامج"الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن شخصية شقيقه كانت شديدة الحزم والعصبية ولكنه لم يؤدي ذلك الجانب من الشخصية في المسلسل، نظرًا للمعاني الإنسانية بالعمل.وأشار إلى أن أكثر ما أدهشه في مسلسل الاختيار، هم الأطفال الصغار الذين أصبحوا أكبر جمهور متابع للمسلسل أكثر من الكبار وخلق حالة من جذب الأطفال للشاشة الصغيرة، منوها بأن الصراع في المسلسل أمر واقع يعيشه الأطفال ويشعرون به، فهو في نظرهم ليس مجرد مسلسلًا.وأكد أن محاربة الإرهاب وكورونا أمر واحد لا يختلفان، لأن فيروس كورونا هو عدو خفي ويجب محاربته، لافتًا إلى أن أزمة فيروس كورونا تستلزم إتباع تعليمات الدولة، ومكافحة المرض، متابعا: ولابد على الشعب المصري أن يشارك في محاربة فيروس كورونا.