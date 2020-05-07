«بارقة النور»... أخر مستجدات لقاح كورونا

- الحقنة الأمريكية اللاصقة



- علاج "يور فاك" الألماني



- بلازما الدم



- علاج الإنترفيرون الصيني الكوبي



- تجارب جونسون آند جونسون



- عقار mRNA الأمريكي



- العلاج الإيطالي «Takis Biotech»



تسعى العديد من الدول للتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا، وتتسابق المختبرات العالمية بشكل متواصل لإيجاد علاج قادر على شفاء المصابين، وأعلنت بعض الدول عن توصل الباحثين إلى بعض النتائج قد تكون بارقة الأمل التي ينتظرها الجميع للتخلص من الوباء.ونرصد في هذ التقرير آخر المستجدات بشأن محاولات الخبراء والدول إنتاج لقاح مضاد لكورونا:أظهر عقار يحمل اسم الحقنة اللاصقة، فاعلية في التجارب على الفئران، وأنه جاهز للتجارب على البشر، وقال باحثون في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج، في ولاية بنسلفانيا الأميركية، المتمرسة في مكافحة فيروسي سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، إن لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا الجديد أثبت فعاليته في الفئران، وأنهم مستعدون لبدء التجارب البشرية بمجرد موافقة الحكومة الفيدرالية.أعلنت شركة "كيور فاك" الألمانية، أنها تطورا لقاحا حاليا سيكون جاهزا في أقرب وقت، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.وقالت الشركة إن جهودها منصبة حاليا على تطوير لقاح قادر على القضاء على كورونا، لكنها أكدت أنها لن تعلق على التكهنات التي تتعلق بالاستحواذ المفترض على الشركة أو عقاقيرها.نشر مجموعة من الأطباء دراسة في مجلة "الجمعية الطبية الأميركية"، وجدت أدلة أولية على أن مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض شديدة يمكن أن يستفيدوا من ضخ بلازما الدم التي يتم جمعها من أشخاص تعافوا من مرض كورونا.وسبق أن قام فريقان من الأطباء العاملين في مستشفيات منفصلة في الصين بإعطاء البلازما الغنية بالأجسام المضادة لـ 15 مريضا يعانون من أعراض شديدة، وظهر تحسن كبير لدى العديد منهم.نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية في أحد تقاريرها، أن جزيرة كوبا استدعت فريقها الطبي حول العالم، لتوزيع دواء اعتقدوا أنه يساهم وقادر على علاج كورونا.وأشارت إلى أنه تم تطوير هذا الدواء المسمى "Interferon Alpha-2B Recombinant (IFNrec" بشكل مشترك من قبل علماء في كوبا والصين.دخلت شركة الأدوية العملاقة جونسون آند جونسون في شراكة مع هيئة البحث والتطوير الطبي المتقدمة التابعة لوزارة الصحة والخدمات البشرية الأميركية من أجل التوصل إلى لقاح لمرض كورونا "كوفيد 19".وكشفت الشركة عن امتلاكها لما وصفته بـ"المرشح الرئيسي للقاح كورونا"، وستبدأ الاختبارات السريرية لهذا اللقاح على البشر بحلول سبتمبر القادم.وافقت منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية على بدء المرحلة الثانية من التجارب السريرية لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا تنتجه شركة Moderna.وأعلنت الشركة الأمريكية اليوم الخميس، أن إنتاج الدفعات الأولى من اللقاح سيتم في يوليو المقبل، بهدف الوصول إلى مليار جرعة من اللقاح، مضيفة أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ستبدأ قريبا جدا، بعد إجازة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية.ويعتبر لقاح mRNA-1273 الذي تنتجه شركة Moderna أول لقاح أمريكي يخضع لتجارب سريرية بهدف علاج كورونا.قالت صحيفة "الفاتو كوديتنيانو" الإيطالية اليوم الخميس، إن فريقا من العلماء استطاع الوصول إلى أول لقاح لفيروس كورونا بعد تجارب طويلة، وقاموا بحقن اللقاح لبعضكم الحيوانات، وبدأت الاستجابة سريعة حيث انتجت أجساما مضادة منعت الفيروس من إصابة الخلايا.وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاح تم تجربته على الفئران يحمى من 10 سلالات فيروسية فى بلدان مختلفة بما فيهم إيطاليا.وقال لويجي أوريسيتشيو، الرئيس التنفيذي لشركة "Takis Biotech" المنتجة للقاح: "على حد علمنا، نحن أول شركة في العالم حتى الآن أثبتنا إبطال مفعول الفيروس التاجي بواسطة لقاح".وقارن الباحثون الإيطاليون جرعة واحدة من خمس لقاحات مختلفة على الفئران في مستشفى "سبالانزاني" في روما.وأوضحت الصحيفة أن اللقاح تم تجربته أيضا على القرود، والتى تلقت ثلاث جرعات من اللقاح 1.5 ميكروجرام و6 ميكروجرام، على مدى أسبوعين، وطور أولئك الذين تلقوا 6 ميكروجرام حماية كاملة ضد الفيروس.