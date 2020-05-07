أحزاب ترفع شعار التعايش مع كورونا وتستعد للاستحقاقات المقبلة

فتح عدد من الأحزاب والقوى السياسية الباب أمام التعايش مع أزمة وباء كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك بالاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة واستقبال الراغبين في الترشح بالانتخابات مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية واستكمال المناقشات بين الأحزاب المختلفة حول قوانين الانتخابات.وأصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بفتح باب تقديم الطلبات للراغبين فى الترشح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ لأعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، بحيث يبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9 مايو الجارى ويستمر حتى 30 يونيو المقبل.وقال أبوشقة، إنه استنادًا إلى الدستور وتعديلاته وقرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، فقد تقرر فتح باب الترشح أمام جميع الراغبين، مؤكدًا أنه سوف يقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين فى الترشح.وأكد أبوشقة، أن الحزب سوف يفتح أبوابه طوال هذه المدة اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوميًا لتلقى الطلبات ما عدا أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مع مراعاة كل الاحتياطات والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن شئون العضوية ستتلقى الطلبات بعد استيفاء الشروط المطلوبة ومن طالب الترشح شخصيًا.وأوضح أبو شقة لـ«الدستور»، أن حزب الوفد يعكف علي استكمال المناقشات بين الأحزاب السياسية المختلفة حول قوانين الانتخابات خلال الفترة المقبلة والتي توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، مؤكدًا أن حزب الوفد سيكون له دور كبير في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.من ناحيته، قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يواصل فعالياته المختلفة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم سواء لمواجهة أزمة كورونا أو قبل بداية هذه الأزمة، لافتًا إلى أن الحزب استطاع علي مدار 4 سنوات أن يملئ جزء من حالة الفراغ السياسي وانعدام دور الأحزاب في المجتمع المصري.وأضاف الخولي لـ«الدستور»، أن حزب مستقبل وطن جاهز لخوض الاستحقاقات الانتخابية حال الاعلان عن موعدها ومرشحين الحزب جاهزين نتيجة العمل المتواصل خلال السنوات الماضية ولا نحتاج إلي فتح باب الترشح، لافتًا أن الحزب لديه مواصفات خاصة في المرشحين تحت لوائه علي رأسها قدرته علي خدمة المواطنين وتلبية احتياجتهم بالنسبة للمرشح الفردي، موضحًا أنه سيكون هناك قائمة انتخابية تضم عدد كبير من الاحزاب ذلك لتطبيق الاستحقاقات الدستورية.فيما أكد المهندس محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين، أن جلسات الحوار الوطني توقفت والتي كانت تتم بين أحزاب "المؤتمر، مستقبل وطن، الغد، التجمع، العدل، الإصلاح والتنمية، المحافظين، المصري الديمقراطي، الشعب الجمهوري، الوفد"، برعاية حزب مستقبل وطن بشأن رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلسي «النواب والشيوح» والمجالس المحلية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا للقرارت الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.وأضاف أمين لـ«الدستور»، أن آخر ما تم الوقوف عليه في أخر لقاء بين الأحزاب طرح وجهتي نظر حول الشكل الانتخابي الذي ستجري به الانتخابات المقبلة، وكانت وجهة النظر الأولى أن تجري الانتخابات القادمة بنظام 25% للفردي و75% للقائمة المطلقة، وكانت وجهة النظر الأخرى أن تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية، لافتًا أن حزب المحافظين يعمل علي تجهيز مرشحيه في الانتخابات خلال الفترة المقبلة.