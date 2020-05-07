«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والكبرى بالقاهرة 32 درجة

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الخميس، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتوقع الخبراء أن يسود غائم جزئى، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة وطقس غائم جزئى وطقس معتدل على السواحل الشمالية.كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد شبورة وطقس مشمس مائل للحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار.وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية يكون لطيف على شمال وجنوب الصعيد.وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىدرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 32درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 30درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 31درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 18 والعظمى 29درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 28درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 29درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 28درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 17 والعظمى 32درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 31درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 26درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 29درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 28درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 31درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 30درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 25درجات الحرارة فى رفح الصغرى 16 والعظمى 25درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 30درجات الحرارة فى نخل الصغرى 16 والعظمى 30درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 23 والعظمى 28درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 27درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 32درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 31درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 31درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 29درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 20 والعظمى 32درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 32درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 33درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 21 والعظمى 34درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 34درجات الحرارة فى قنا الصغرى 22 والعظمى 34درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 35درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 35درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 36درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 32درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 28درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 22 والعظمى 27درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 27درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 26