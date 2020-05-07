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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والكبرى بالقاهرة 32 درجة

الخميس 07/مايو/2020 - 07:47 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي أبوطالب
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الخميس، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتوقع الخبراء أن يسود غائم جزئى، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة وطقس غائم جزئى وطقس معتدل على السواحل الشمالية.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد شبورة وطقس مشمس مائل للحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية يكون لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 23 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 26

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