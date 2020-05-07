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عالم

ارتفاع أعداد وفيات كورونا ببلجيكا لـ 8339 حالة

الخميس 07/مايو/2020 - 12:01 ص
وفيات كورونا
وفيات كورونا
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أعلن المركز الوطني للأزمات في بلجيكا أن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد تسبب في وفاة 110 أشخاص، خلال الساعات 24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8339 شخصًا.

وأوضح المتحدث باسم المركز البروفيسور إيف فان لا تيم، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن معدلات المقبولين في المستشفيات تواصل انخفاضها تدريجيًا، ولا يزال 2849 من المصابين بالوباء يُعالجون فيها، منهم 646 مصابًا في وحدات العناية المركزة.

ولاحظ المركز ارتفاع أعداد من يغادرون المستشفيات يوميًا مقارنة بمن يدخلون إليها بسبب إصابتهم بأعراض حادة لفيروس كورونا، حيث تم قبول 116 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف مستشفيات البلاد، في الوقت الذي غادرها فيه 290 شخصًا.

ونوَّه المتحدث باسم المركز بأهمية انطلاق عمليات تتبع المصابين في البلاد، بالتوازي مع بدء إجراءات رفع الحظر تدريجيًا.

وألمح إلى أن دراسات حديثة أشارت إلى إمكانية ارتباط الإسهال بالإصابة بفيروس كورونا، داعيًا المواطنين للانتباه لهذه الناحية.

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