أحمد سعد يكشف تفاصيل أغنيته «بقى دولا من دمى» فى الحلقة 13 من «البرنس»
الخميس 07/مايو/2020 - 12:20 ص
حسن أمينطباعة
حقق المطرب أحمد سعد خلال المارثون الرمضاني الحالي نجاحًا كبيرًا بأغنياته ومنها "بقى دولا من دمي" التي شارك فيها ضمن المسلسل الدرامي "البرنس" الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان.
وأعرب "سعد" في تصريح لـ"الدستور" عن سعادته بردود الأفعال حول طرح أحدث أغنياته في المسلسل في الحلقة الثالثة عشر التي عرض اليوم بعنوان "بقى دولا من دمي" والتي تعبر عن مدى القسوة والخيانة التي فعلها أشقائه به خلال الأحداث وتسببوا في قتل ابنه وزوجته وأخيرًا دخوله السجن.
وأضاف أن التعاون مع النجم محمد رمضان من الأشياء التي يفخر بها، مشيرًا إلى أنه نجم كبير وموهوب واستطاع أن يجذب الجمهور لمشاهدة مسلسله هذا العام بشكل كبير بالرغم من المنافسة الرمضانية الشرسة.
وتابع أن أغنية "بقى دولا من دمي" هي من كلمات وألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقي عادل حقي، مشيًرا إلى أنه تعاون معهم في 6 أغنيات أخرى خلال المسلسل وهي "مالناش إلا بعض"، "يابا"، "كبرتى"، "الأسد"، "هدور"، "يا أيام".
ويشارك أحمد سعد بـ10 أغنيات في مسلسل "البرنس" منهم أغنية تتر البداية بعنوان "العشم" كلمات عادل السيد وألحان تامر كروان، وأغنية تتر النهاية بعنوان "مفيش حاجة صعبة" كلمات محمد المصري وألحان وليد سامي توزيع عمرو الخضري.
مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.
وأعرب "سعد" في تصريح لـ"الدستور" عن سعادته بردود الأفعال حول طرح أحدث أغنياته في المسلسل في الحلقة الثالثة عشر التي عرض اليوم بعنوان "بقى دولا من دمي" والتي تعبر عن مدى القسوة والخيانة التي فعلها أشقائه به خلال الأحداث وتسببوا في قتل ابنه وزوجته وأخيرًا دخوله السجن.
وأضاف أن التعاون مع النجم محمد رمضان من الأشياء التي يفخر بها، مشيرًا إلى أنه نجم كبير وموهوب واستطاع أن يجذب الجمهور لمشاهدة مسلسله هذا العام بشكل كبير بالرغم من المنافسة الرمضانية الشرسة.
أحمد سعد يشارك بـ 10 أغاني فى مسلسل البرنس
وتابع أن أغنية "بقى دولا من دمي" هي من كلمات وألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقي عادل حقي، مشيًرا إلى أنه تعاون معهم في 6 أغنيات أخرى خلال المسلسل وهي "مالناش إلا بعض"، "يابا"، "كبرتى"، "الأسد"، "هدور"، "يا أيام".
ويشارك أحمد سعد بـ10 أغنيات في مسلسل "البرنس" منهم أغنية تتر البداية بعنوان "العشم" كلمات عادل السيد وألحان تامر كروان، وأغنية تتر النهاية بعنوان "مفيش حاجة صعبة" كلمات محمد المصري وألحان وليد سامي توزيع عمرو الخضري.
مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.