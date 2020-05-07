أحمد سعد يكشف تفاصيل أغنيته «بقى دولا من دمى» فى الحلقة 13 من «البرنس»

أحمد سعد يشارك بـ 10 أغاني فى مسلسل البرنس



ويشارك أحمد سعد بـ10 أغنيات في مسلسل "البرنس" منهم أغنية تتر البداية بعنوان "العشم" كلمات عادل السيد وألحان تامر كروان، وأغنية تتر النهاية بعنوان "مفيش حاجة صعبة" كلمات محمد المصري وألحان وليد سامي توزيع عمرو الخضري.



مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

وتابع أن أغنية "بقى دولا من دمي" هي من كلمات وألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقي عادل حقي، مشيًرا إلى أنه تعاون معهم في 6 أغنيات أخرى خلال المسلسل وهي "مالناش إلا بعض"، "يابا"، "كبرتى"، "الأسد"، "هدور"، "يا أيام".