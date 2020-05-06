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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف الكويتية تنعي الشيخ الطبلاوي: ترك تراثًا نافعًا حتى قيام الساعة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:35 م
الشيخ الطبلاوي
الشيخ الطبلاوي
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تقدمت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، بخالص العزاء للأمة العربية والإسلامية في وفاة نقيب قراء ومحفظي القرآن في مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوي، والذي وافته المنية الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 86 عاما، بعد رحلة عطاء ثرية قضاها في خدمة القرآن الكريم لأكثر من ستين عاما، واصفة وفاته بـ(الخسارة الكبيرة) للعالم الإسلامي.

وقالت (الأوقاف) الكويتية- في بيان صحفي اليوم الأربعاء- إن الشيخ الطبلاوي كان عالما في التلاوة، وأثرى المكتبة الإذاعية والإسلامية بالعديد من التسجيلات النادرة، ليترك للجميع تراثا نافعا تتوارثه الأجيال حتى قيام الساعة.

ولفتت إلى أن الشيخ الطبلاوي رحمه الله، قد كرم من جهات وهيئات كثيرة داخل وخارج الوطن العربي، ومن معظم ملوك ورؤساء العالم، وآخرها تكريمه من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح العام الماضي، في ختام حفل جائزة الكويت الدولية السنوية للقرآن الكريم، واعتباره "الشخصية القرآنية" لعام 2019.

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