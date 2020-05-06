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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«وقف رامز مجنون رسمي» و«تدبير اعتصام النهضة» أبرز محاكمات اليوم

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:03 ص
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، عددًا من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة المتهمين في « اعتصام النهضة» وإعادة إجراءات محاكمة متهم بـ«أحداث طلعت حرب»، ونظر دعوى وقف برنامج «رامز مجنون رسمي».

- دعوى وقف برنامج «رامز مجنون رسمي»

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، دعوى المحامي فهمي بهجت، لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة "MBC"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، وقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على ترددات النايل سات.

واختصمت الدعوى رقم 39636 لسنة 74 قضائية، الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".

وذكرت الدعوى، إن الفنان رامز جلال دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي على قنوات mbc وهو يقوم على فكرة مقلب، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي" وهو يعبر عن العنف الحقيقي، كما أنه اخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبلًا لا يستطيع الحركة ويمارس معه أقسى أنواع العذاب ليحقق ما يتمنى من مشاهدات، كذلك يستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من أساليب العذاب، كما أنه يطالب ضيوفه بمدحه بطريقة إجبارية دون وجه حق- على حد قوله.


- محاكمة المتهمين بـ"تدبير اعتصام النهضة"

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 11 متهمًا في قضية «تدبير اعتصام النهضة».

يصدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان داوود ومحمد محمد عمارة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.


- الحكم في "منع التصرف بأموال حسن نافعة"

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها على قرار المنع من التصرف على أموال حسن نافعة.

ويواجه نافعة اتهامًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة، يصدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد.

كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.


- إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث طلعت حرب

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث طلعت حرب».

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدي على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.

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