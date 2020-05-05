تفاصيل امتحان الجغرافيا الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي 2020

امتحان الجغرافيا الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي 2020





ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة.



امتحان الجغرافيا الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي 2020 يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة.





يؤدي الامتحانات في الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب محافظات القاهرة، وكذلك محافظة الجيزة، و كذلك محافظة الإسكندرية، و كذلك محافظة أسيوط، وكفرالشيخ، و كذلك محافظة قنا، و كذلك محافظة الفيوم، و كذلك محافظة دمياط، و كذلك محافظة الإسماعيلية، و كذلك محافظة أسوان، و كذلك محافظة بورسعيد، و كذلك محافظة شمال سيناء، و كذلك محافظة الوادي الجديد، و كذلك محافظة جنوب سيناء.



بينما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، و كذلك محافظة الدقهلية، و كذلك محافظة القليوبية، و كذلك محافظة الغربية، و كذلك محافظة المنوفية، و كذلك محافظة البحيرة، و كذلك محافظة المنيا، كذلك محافظة وسوهاج، و كذلك محافظة بني سويف، و كذلك محافظة الأقصر، و كذلك محافظة السويس، و كذلك محافظة البحر الأحمر، و كذلك محافظة مطروح.





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ننشر تفاصيلحيث يؤدي الطلاب، الامتحان الإلكتروني للمادة، غدا الأربعاء، الموافق 6-5-2020، علىمن خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2019، وتستمر حتى 20 مايو 2020.