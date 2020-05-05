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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل امتحان الجغرافيا الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي 2020

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:38 م
امتحان الجغرافيا
امتحان الجغرافيا الإلكتروني
نورهان عبدالرحمن
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ننشر تفاصيل امتحان الجغرافيا الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي 2020 حيث يؤدي الطلاب، الامتحان الإلكتروني للمادة، غدا الأربعاء، الموافق 6-5-2020، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2019، وتستمر حتى 20 مايو 2020.

امتحان الجغرافيا الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي 2020

يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة.

امتحان الجغرافيا الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي 2020


يؤدي الامتحانات في الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب محافظات القاهرة، وكذلك محافظة الجيزة، وكذلك محافظة الإسكندرية، وكذلك محافظة أسيوط، وكفرالشيخ، وكذلك محافظة قنا، وكذلك محافظة الفيوم، وكذلك محافظة دمياط، وكذلك محافظة الإسماعيلية، وكذلك محافظة أسوان، وكذلك محافظة بورسعيد، وكذلك محافظة شمال سيناء، وكذلك محافظة الوادي الجديد، وكذلك محافظة جنوب سيناء.

بينما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، وكذلك محافظة الدقهلية، وكذلك محافظة القليوبية، وكذلك محافظة الغربية، وكذلك محافظة المنوفية، وكذلك محافظة البحيرة، وكذلك محافظة المنيا، كذلك محافظة وسوهاج، وكذلك محافظة بني سويف، وكذلك محافظة الأقصر، وكذلك محافظة السويس، وكذلك محافظة البحر الأحمر، وكذلك محافظة مطروح.

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