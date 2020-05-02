الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

ننشر رابط منصة Assessment وكذلك موقع تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى ثانوي والصف الثاني الثانوب، حيث كشف الدكتور طارق شوقى "وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى"، إطلاق موقع إلكتروني خاص بتسجيل حضور الطلاب والطالبات، لامتحانات نهاية هذا العام الدراسي "الترم الثاني"، حيث يجب على الطالب تقييد حضوره بعد الانتهاء من كل مادة في الامتحانات، ووضع أي شكوى خاصة بالطالب إن وجدت، كما لم يحدد وقت لتسجيل الحضور، حيث يكون في أي ساعة بعد كل امتحان.

رابط تسجيل حضور الامتحان 2020 أولى ثانوى والصف الثاني الثانوي

يستطيع جميع الطلاب الذين سوف يقومون بتأدية الامتحانات الإلكترونية بالدخول على الرابط الرسمي الخاص بتسجيل الحضور للامتحان الذي أداه الطالب في العام الدراسي 2020 لطلاب أولى ثانوى والصف الثاني الثانوي وذلك عبررابط تسجيل حضور الامتحان 2020 ". thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain "

الجدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي، قاموا بتأدية الامتحان يوم الأربعاء، الخاص بمادة مادة اللغة العربية على موقع منصة الاختبارات على شبكة الإنترنت، من خلال أجهزة التابلت التي يمتلكها الطلاب والطالبات، وبعض أجهزة الهاتف الجوال والكمبيوتر في أولى أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

رابط منصة Assessment

يستطيع جميع طلاب الصف الأول الثانوي وكذلك الصف الثاني الثانوي الدخول المباشر على رابط منصة Assessment وذلك من أجل التمكن من التواجد على المنصة الإلكترونية لتأدية الامتحان.





اقرأ أيضا:

ويؤدي طلاب وطالبات أولى ثانوي في امتحانات الترم الثاني على التابلت "الأجهزة الإلكترونية"، ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15-3-2020 من بداية تعطيل الدراسة، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

اقرأ أيضا: