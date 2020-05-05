حمو بيكا: «كنت بشرب مخدرات وبطلتها.. وبتصور مع الناس بفلوس»

اعترف مطرب المهرجانات حمو بيكا، بأنه كان يتعاطى مخدرات ولكن قبل 8 سنوات أما الآن فلا يتناول أي مواد مخدرة وينصح الشباب بالابتعاد عنها بسبب كثرة أضرارها، قائلا: "أنا مش بشرب مخدرات خالص، كنت بشرب وبطلت من 8 سنين وبنصح الشباب يبطلوا لإن أضرارها كتير".وأكد حمو بيكا، في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، اليوم الثلاثاء، أنه عانى من أضرار صحية كثيرة بسبب المخدرات، مشيرا إلى أنه يتلقى علاجا لمعدته بسبب أضرارها، ولكن انتبه لحياته بعد الاستفاقة من المخدرات التي كانت يتناولها سابقا.وأشار إلى أن أفضل مطرب شعبي بالنسبة له هو أحمد شيبة، لأنه من الإسكندرية نفس بلده، وأثنى حمو بيكا على نفسه قائلا: "أنا مش مطرب ولكن مؤدي وعملت أغاني لناس كتيرة قوي، وناس كتير قوي كان نفسها تغني معايا ولسه نفسهم يغنوا معايا، وأنا رحت فنادق ودخلت أفراح قبل شاكوكش وأي حد، والناس بتعشقني وممكن أنزل فرح اتصور مع الناس بس وباخذ أجر".واختتم حديثه قائلا: "أول لما المزيكا بتاعتي تحضر في فرح لازم كل الناس تقوم ترقص".