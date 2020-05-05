فيفى عبده تكشف سبب عودتها للرقص فى «رامز مجنون رسمى»

كشفت الفنانة فيفي عبده عن سبب عودتها للرقص مرة أخرى، وقالت خلال وجودها في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال: "ملقتش حد بيرقص شرقي".وردت فيفي على تعقيب أروى، مقدمة البرنامج، أن زمن فيفي عبده انتهى، قائلة: "فشر أنا فوفا"، وعن اختيارها أم مثالية، قالت فيفي: "كل واحدة في بيتها أم مثالية".وتعرضت الفنانة فيفي عبده للصدمة مبكرا في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وذلك فور رؤيتها لصورة رامز جلال، قبل أن يظهر بنفسه.وفور رؤية فيفي لصورة رامز، صرخت قائلة: "يا نهار أسود ومنيل"، وعلقت على برامجه: "مبيأفورش إلا معايا بصراحة".واستمرت فيفي بالصراخ، ونطقت الشهادتين، كما دعت على رامز قائلة: "يا رب ينتقم منك، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله".وقدم رامز جلال فيفي على أنها صاحبة أكثر "تيت" في برنامجه، مردفا: "أم لسان طويل ورقص جميل، صاحبة أطول تيت، عقلك ترللي، اللي معملتش ولا عملية تجميل".وتم الإيقاع بفيفي من خلال الفنانة اليمنية أروى، والتي أوهمتها أنها ستشارك في برنامج "كرسي الحقيقة".تعد فيفي عبده ضيفة سنوية على برامج مقالب رامز، لكن هذا العام ومع عرض البرومو الرسمي للبرنامج، قالت فيفي إنها ستقاضي رامز.وقالت خلال مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على mbc مصر، إنها تفكر في مقاضاة زميلها الفنان رامز جلال، وطلب تعويض.وأضافت: "هوديه في داهية، لأنه كهربني زيادة عن اللزوم، أنا حسيت إنهم خطفوني في إسرائيل بيعاقبوني".