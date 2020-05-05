«المصريون والحظر».. ثلث الشعب على فيسبوك.. و2.9 مليون تغريدة يومية

64

%

من المراهقين والمشاهير المصريين على "تيك توك"



- 2٫9 مليون تغريدة للمصريين يوميًا على "تويتر"



34٫5 مليون مصرى على "فيس بوك"



أدى انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في بعض بقاع العالم إلى أن تصبح الأماكن العامة خاوية من المواطنين، وذلك بهدف إبطاء تفشى الفيروس بحسب ما أكدته العديد من المنظمات والجهات المسئولة عن الصحة العامة في العالم، مثل منظمة الصحة العالمية وهيئة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.أساتذة الطب النفسى يرون أن التباعد الاجتماعي يساعد الإنسان على التأقلم والتكاتف معًا من أجل إبطاء انتشار الفيروس، خاصة إذا تمكنا من إدارته بشكل جيد، وأنه يشكل فرصة للتفرد بالذات ومنحها قسطًا من الراحة وممارسة الأنشطة المنزلية التي كان الإنسان يتوق لها خلال زحمة انشغالاته اليومية العادية"، وفق ما ذكر موقع "يو إس نيوز" الأميركي.التعرض بشكل مفرط لوسائل التواصل الاجتماعي أو المتابعة الإخبارية المتواصلة لأخبار الفيروس أثناء فترة التباعد الاجتماعي قد يزيد القلق لدى الناس، وتعزز مشاعر الخوف عندهم، مما يضعف الاستجابة المناعية للجهاز العصبي للتصدي للفيروسات، لذا ينصح أساتذة الطب النفسى بقلة التعرض لوسائل التواصل الاجتماعى بشكل مفرط أو التعرض للأخبار السلبية، الأمر الذى دفع عددًا كبيرًا من المراهقين والمشاهير للذهاب الى تطبيقات قد تحقق لهم فرصة للتعبير عن ذواتهم فى أوقات التباعد الاجتماعي؛ أبرزها " تيك توك" ومن قبله "انستجرام" للدرجة التى تستطيع أن تقول إن مثل هذه التطبيقات تبتلع أوقات العزلة فى المنازل، وهو ما تبرزه الإحصاءات حول نسبة مستخدمي مثل هذه التطبيقات.بعد أن كان تطبيق "انستجرام" لمشاركة الصور والفيديوهات فى صدارة التطبيقات التى تلقي قبولًا واسعًا بين أوساط الفئات العمرية من المراهقين فى مصر– ممن تتراوح أعمارهم ما بين الـ18 و29- ؛ تمكم تطبيق «تيك توك» من سحب البساط منه للدرجة التى بلغ عدد مستخدموه في مصر بين الـ18 والـ24 عامًا 64% من إجمالي المستخدمين المصريين، وأصبح ملاذًا لكل من فئة المراهقين، والمشاهير أيضًا فى فترات التباعد الاجتماعى الحالية.فى وقت أصبحت فيه التطبيقات ملاذًا للمصريين فى أوقات التباعد الاجتماعى، وعلى الرغم من نصح أساتذة الطب النفسى بعدم الإفراط فى التعرض للأخبار السلبية ولمواقع التواصل الاجتماعى، إلا أن تغريدات المصريين على "تويتر" زادت للدرجة التي وصل بعضها إلى 2.9 مليون تغريدة يوميًا بنحو 2013 تغريدة فى الدقيقة الواحدة، وبنسبة 18% من جملة التغريدات بالمنطقة العربية التى تبلغ 27.4 مليون تغريدة فى اليوم بحسب تقرير حديث، أعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.وفى سياق متصل، كشفت البيانات الواردة فى التقرير الإحصائى للتعبئة العامة والاحصاء، أن عدد مستخدمى "فيس بوك" فى مصر يتجاوز 34.5 مليون مستخدم، لافتة إلى أن الفترة من يونيو 2014 إلى يناير 2017 فقط، شهدت دخول 14 مليون مستخدم جديد.