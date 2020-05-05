رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي نائب مدير مستشفى النجيلة بعد إصابته بكورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:11 ص
نائب مدير مستشفى
نائب مدير مستشفى النجيلة
ياسمين شعيب
طباعة
شهد مستشفى النجيلة المركزى، "منطقة العزل الأولى" في محافظة مطروح، تعافي الدكتور محمد علام، نائب مدير المستشفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تعافيه وكتب "الحمد لله على تجدد العافية وبقاء النعمة الحمد لله دائمًا وأبدًا الحمد لله سرًا وعلانية"، وتابع قائلًا: "والله دمعت من الفرحة بدعواتكم أنتم ناس عظيمة.. ربنا يخليكم ويباركلكم زي ما دخلتوا الفرحة جوايا كنت محتاجها"، مؤكدًا خلال يومين سيعلن خبرًا سارًا وسيبدأ الاحتفال.

وكان الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد في 6 أبريل الماضي وتم عزله داخل المستشفى وتلقي العلاج اللازم حتى تعافى، وأثبتت التحاليل عدم إصابته أو حمله لفيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأتراك أنقذوه.. تفاصيل إحباط محاولة الانقلاب على «تميم»

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة على القاهرة

المتحدث العسكرى يكشف سبب استمرار الإرهاب فى مناطق بسيناء

أنباء عن محاولة إنقلاب في قطر.. ومغردون: «التحقيق مع بن جاسم السر»

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

طالبه بالاستقالة.. حقيقة هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

تحميل قوالب البحث الرسمية لجميع الصفوف التعليمية ابتدائى وإعدادى

نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

السعودية: إتمام 542 عقد زواج «أونلاين» بالرياض

منيابوليس تكنولوجي الأمريكية تطلق كشك سلامة صحية مبتكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
المزيد

الثقافة

فى حوار سابق مع «الدستور».. أجرأ 5 تصريحات للشاعر الراحل يسرى العزب

بعد وفاته.. 10 محطات فى حياة الشاعر يسرى العزب

يسري العزب.. أسس أدباء مصر وأشهر قصائده "موت أمى"

وفاة الشاعر والناقد يسرى العزب بعد صراع مع المرض