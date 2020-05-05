تعافي نائب مدير مستشفى النجيلة بعد إصابته بكورونا

شهد مستشفى النجيلة المركزى، "منطقة العزل الأولى" في محافظة مطروح، تعافي الدكتور محمد علام، نائب مدير المستشفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأعلن الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تعافيه وكتب "الحمد لله على تجدد العافية وبقاء النعمة الحمد لله دائمًا وأبدًا الحمد لله سرًا وعلانية"، وتابع قائلًا: "والله دمعت من الفرحة بدعواتكم أنتم ناس عظيمة.. ربنا يخليكم ويباركلكم زي ما دخلتوا الفرحة جوايا كنت محتاجها"، مؤكدًا خلال يومين سيعلن خبرًا سارًا وسيبدأ الاحتفال.وكان الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد في 6 أبريل الماضي وتم عزله داخل المستشفى وتلقي العلاج اللازم حتى تعافى، وأثبتت التحاليل عدم إصابته أو حمله لفيروس كورونا المستجد.