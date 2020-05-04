أحمد كريمة للآباء: «اتقوا الله عند الوصية وأعدلوا بين أولادكم» (فيديو)

شدد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على ضرورة أن يتقي الآباء الله عند الوصية، قائلًا: "اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم؛ حتى لا يكون هناك خلافات بين الأخوة في الدنيا".وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج "نور النبي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الإثنين، أنه لا وصية لوارث في حالة مخالفة الشرع، ويجب أن يأخذ كل ذي حق حقه، متابعًا: "ربنا أعطى لكل واحد حقه، وآيات المواريث لا تحتمل التغيير إلى أن يرث الله الأرض".وأكد كريمة، أن الوصية تبطل في حالة توزيع الورث في حالة مخالفة الشرع، ويجب على الآباء أن يتقوا الله بين أولادهم عند إعطاء الهبة.