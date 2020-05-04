رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد كريمة للآباء: «اتقوا الله عند الوصية وأعدلوا بين أولادكم» (فيديو)

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:26 م
أحمد كريمة
أحمد كريمة
رباب الأهواني
طباعة
شدد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على ضرورة أن يتقي الآباء الله عند الوصية، قائلًا: "اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم؛ حتى لا يكون هناك خلافات بين الأخوة في الدنيا".

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج "نور النبي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الإثنين، أنه لا وصية لوارث في حالة مخالفة الشرع، ويجب أن يأخذ كل ذي حق حقه، متابعًا: "ربنا أعطى لكل واحد حقه، وآيات المواريث لا تحتمل التغيير إلى أن يرث الله الأرض".

وأكد كريمة، أن الوصية تبطل في حالة توزيع الورث في حالة مخالفة الشرع، ويجب على الآباء أن يتقوا الله بين أولادهم عند إعطاء الهبة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 7 وفيات و348 إصابة جديدة بكورونا

هشام سليم: ابنتي تحولت جنسيا لولد

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا يوم 19 رمضان

الصحة للبرلمان: 348 إصابة جديدة بكورونا اليوم حتى الآن

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

الصحة للبرلمان: 348 إصابة جديدة بكورونا اليوم حتى الآن

العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته بالغردقة

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

السعودية: إتمام 542 عقد زواج «أونلاين» بالرياض

منيابوليس تكنولوجي الأمريكية تطلق كشك سلامة صحية مبتكر

موعد التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «الفكر السحري في الإسلام» عن دار الرافدين

الناقد محمود عبدالشكور يحلل سبب «تكشيرة» العوضي في «الاختيار»

أكاديمية الشعر بأبوظبي تُصدر «مختصر أوزان الشعر النبطي»

«الشروق» تُصدر الطبعة الثامنة من «أفراح القبة» لـ نجيب محفوظ