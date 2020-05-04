تجديد حبس 4 متهمين بترويج الهيروين فى بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الإثنين، حبس 4 أشخاص لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة بدر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.البداية عندما تمكن رجال إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال وجودهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 225 جرامًا، ومبلغ مالى.كما أمكن ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال وجودهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 105 جرامات، ومبلغ مالى، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.