التضامن: صرف معاشات مايو للشريحة الثانية غدا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تتابع صرف معاشات شهر مايو على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص.وأكدت الوزارة أن عمليات صرف المعاشات منتظمة منذ صرف الشريحة الأولى، أمس، لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء أمس الأحد الموافق الثالث من مايو عدد 1.84 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 1.88 مليار جنيه.وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 146 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 119 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 1.13 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 1.29 مليار جنيه، بالإضافة إلى 568 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 464 مليون جنيه، في حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية ATM اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو، على أن يتم بداية من الأحد صرف المعاشات المحولة على البنوك، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة.ويبدأ غدا الثلاثاء، عملية الصرف لفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف.