التحقيقات: طفل المعصرة المتوفى سقط من الدور الخامس

أمرت نيابة حلوان بدفن جثة طفل سقط من الدور الخامس، بسبب اختلال توازنه في عرب سلام، وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.تلقى العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة بلاغا من الأهالي بسقوط طفل بالعقد الأول من العمر من الطابق الخامس أثناء لهوه، وعلى الفور انتقل محمد النعمانى رئيس الدورية فور تلقيه البلاغ إلى موقع الحادث.وتبين من التحريات وجود جثة طفل يبلغ ١١عاما ملقاة على الأرض، وبالفحص عن طريق استجواب أهل المجني عليه والذين أكدوا اختلال توازن نجلهم أثناء لهوه وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المشرحة وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الوقعة وتباشر النيابة العامة استكمال التحقيقات.