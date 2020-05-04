البرلمان العراقى يعقد جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة

يعقد البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، جلسة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، تحت مؤشرات اتفاق شبه نهائية على تمرير الحكومة.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، فقد تعهدت الكتل السنية والكردية، بالإضافة إلى الكتل الشيعية، بالحضور والتصويت لحكومة الكاظمي، وأعلنت كتلة دولة القانون وائتلاف الوطنية وكتلة سند عدم تصويتها لصالح الكاظمي.ونقلت القناة الإخبارية عن مصادر أن الخلاف على وزارتي الداخلية والدفاع قد حسم، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع، فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان الغانمي.كما ذكرت المصادر أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه وزارة النقل بتوفير رحلات طيران، لنقل النواب من محافظات البصرة وأربيل والسليمانية إلى العاصمة بغداد، اليوم.يذكر أن الكاظمي هو ثالث رئيس وزراء معين منذ استقال رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة في ديسمبر، وانسحب المرشحان الآخران بدعوى تدخل الكتل السياسية.