رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نائب رئيس مجلس الدولة يقدم حلولًا غير تقليدية لتطوير المنظومة القضائية

الأحد 03/مايو/2020 - 09:57 م
المستشار محمد أباظة،
المستشار محمد أباظة،
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال المستشار محمد أباظة، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه جار تطوير المنظومة القضائية بما يواكب العصر لتخفيف العبء على المتقاضي وتقليل تكدس القضايا بالمحاكم.

وأضاف أباظة خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "ضوء أخضر" المذاع عبر راديو "ترافيكير"، أنه خلال عمله بالمحكمة الإدارية برئاسة الجمهورية عام 2016 برئاسة المستشار عادل لحظي، تم ميكنة المحكمة، وأصبح المتقاضي عن طريق البث المباشر يتابع جلسة النطق بالحكم ومعرفة الحكم الخاص بالدعوى به بدون الذهاب لحضور جلسة الحكم بالمحكمة".

وأشار أباظة إلى أنه كان يتم إعطاء صيغة تنفيذية للمتقاضي يوم جلسة النطق بالحكم، مشددا على أن وزارة العدل ميكنة العديد من المحاكم، وسهلت قيد الدعاوي إلكترونيا وصولا إلى معرفة الحكم من خلال البث المباشر.

وناشد أباظة اللجنة التشريعية داخل البرلمان بالتواصل بجميع الجهات الحكومية والقضائية والتنفيذية بالدولة للحصول على الاقتراحات المختلفة، لإصدار تشريعات لتيسير العمل، بما يحقق تخفيف العبء على الموظف وأصحاب المصالح والمتعاملين مع الجهات المختلفة.

وتابع: "على سبيل المثال قضايا رصيد الاجازات المرفوعة بمجلس الدولة"، موضحا أنه بصدور حكم من قبل المحكمة الدستورية العليا، كان لزاما على الجهات الحكومية إعطاء الموظف المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون اللجوء للتقاضي، وماهو مايستدعي تشريع لإلزام الجهات الحكومية بالتطبيق الفوري، بالإضافة إلى القضايا المرفوعة بالآلاف من جهات مختلفة.

وطالب أباظة بضرورة صدور تشريع يمكن القاضي من بعد النطق بالحكم في دعوة واحدة، والفصل في موضوعها، من إصدار قرار واحد في باقي الدعاوي المتماثلة للدعوي المنطوق الحكم فيها مع ندب مستشار يتابع سرعة تنفيذ القرار مع الجهات المعنية حتي تتمكن المحكمة من حفظ الدعاوي فور التأكد من التنفيذ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1254 إصابة بكورونا بين أفراد الجيش الروسي

الصحة: معدلات الإصابة بكورونا ما زالت متوقعة ولم تحقق أى قفزات

الداخلية تواصل إحباط مخططات تهديد الاقتصاد الوطنى

أشعلت والدته شمعة بجواره وخرجت للتسوق.. تفحم طفل فى القليوبية

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

1254 إصابة بكورونا بين أفراد الجيش الروسي

إصابة 15 جراء اشتعال النيران فى 4 منازل بطنطا

«الصحة»: وصلنا لبداية ذروة كورونا بسبب تراجع وعي الشعب

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

فنان رفض تقبيل سعاد حسني في فيلم.. وهذه هي أسبابه

تفاصيل الرواية الوحيدة لـ الأبنودي.. «وضع بها أسرار أمه»

سر غضب عادل إمام على نجاح الموجى بسبب «سلام يا صاحبى»

نجم الساعة

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الحكومة الإيطالية تسمح للأندية باستئناف التدريبات

ارتفاع مبيعات «برادا» الإيطالية في الصين وكوريا الجنوبية بأكثر من 10%

كورونا يرغم قضاة المحكمة العليا فى أمريكا على نظر القضايا عبر الهاتف

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
ماجد حبته
المستشفى ذهب مع الريح!
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
المزيد

الثقافة

«فرانكفونية المسرح بين الأنا والآخر» جديد الباحث أحمد ضياء

«نياندرتال..التجربة».. رواية محفزة للعقل تطرح مضامين فكرية وفلسفية

«دور الفن فى مواجهة الأزمات» بالمجلس الأعلى للثقافة (فيديو)

«نهضة مصر» تتبرع بنصف مليون جنيه لـ«أهل مصر»