إمساكية رمضان اليوم الحادي عشر 1441.. موعد أذان المغرب الإثنين 4-5-2020

إمساكية رمضان اليوم الحادي عشر 1441



وننشر تحميل إمساكية رمضان اليوم الحادي عشر في شهر رمضان الكريم لعام 1441، الموافق الإثنين 4-5-2020، وموعد الإمساك والإفطار في مصر غدا الإثنين، وتهنئ جريدة الدستور جميع قراءها والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيين أن يعيده الله على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.



ويوفر "الدستور" لقراءه إمساكية رمضان اليوم الحادي عشر 1441-2020، وذلك لمعرفة أوقات السحور والإفطار، ويتم تحديد الإمساكية غالبا على أساس والحسابات الفلكية.



ويرتبط الشهر الكريم أيضًا بالعديد من الشعائر الدينية مثل: صلاة التراويح والاعتكاف في العشر الأواخر.



موعد أذان المغرب الإثنين في مصر

وحددت الإمساكية وقت الإمساك عن الطعام في تمام الساعة 3:13 فجرا، أما موعد أذان الفجر الإثنين 4-5-2020 في مصر ففي تمام الساعة 3:33 صباحا، ويقام موعد أذان المغرب غدا الإثنين في تمام الساعة 6:35 مساءا بتوقيت القاهرة.



ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الأول من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالى 15 ساعة و12 دقيقة.



أدعية شهر رمضان 2020



اللهم أرفع عنا البلاء



نهنئكم بحلول الشهر المبارك أهله الله عليكم بالأمن والإيمان



اللهم تقبل صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير



كل عام وأنتم إلي الله أقرب



تهنئة إلي كل الأهل والأحباب بقدوم الشهر المبارك



أقر الله عيونك بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار



اللهم أهله علينا الأمن والايمان والسلامه والاسلام والعافيه المجللةودفاع الأسقام والعون علي الصلاة والصياه وتلاوة القرآن الكريم



اللهم سلمنا حتي ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا فمن صامه وقامه اسمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه



تهنئة شهر رمضان 2020



وعن أبي هريرة، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ».





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