الرئيس الجزائري يلغى ضريبة الدخل ويرفع الحد الأدنى للأجور

قرر الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، مساء اليوم الأحد، إلغاء الضريبة على الدخل التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار جزائري بداء من يونيو المقبل.كما قرر تبون خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم، رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بزيادة 2000 دينار ليصبح 20 ألف دينار، بدءا من يونيو المقبل.يذكر أن الجزائر سجلت أكثر من 4 آلاف اصابة مؤكدة بكورونا وأكثر من 400 حالة وفاة حتى اليوم.