حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة جديدة.. ومتابعون: «يا خسارة»

شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.وظهرت حلا شيحة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا أبيض عاري الكتفين، واعتمدت مكياجا ترابيا تلائم مع لون بشرتها، كما تركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها.وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصورة، منتقدين إطلالتها، وجاءت أبرز التعليقات:" يا خسارة شكلك اتغير خالص، ليه عملتي في نفسك كده؟"وتشارك الفنانة حلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد" بطولة، يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، هنادي مهني، خالد أنور، تيام مصطفى قمر، سلوى عثمان، مصطفى درويش ورمزى العدل، وإخرج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.