مؤشر البورصة الرئيسي يهبط 1.5% بمستهل تعاملات الأسبوع

هبطت مؤشرات البورصة بنحو واضح لدى مستهل تعاملات الأسبوع - اليوم الأحد - بدعم من التراجعات الحادة التى أصابت أسواق المال الأمريكية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" نحو 155 نقطة من قيمته، بما يعادل 1.5%، ليصل إلى مستوى 10393 نقطة، كما هوى المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 57. 0%، بما يعادل 7.21 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 1218 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 47 مليون جنيه خلال الدقائق الخمس الأولى من التعاملات، وذلك بتداول حوالي 15.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 1.79 ألف صفقة بيع وشراء.