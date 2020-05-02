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تقارير ومتابعات

تفاصيل قرارات وزير التربية والتعليم اليوم بخصوص تسليم الأبحاث الورقية والإلكترونية

السبت 02/مايو/2020 - 11:51 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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ننشر تفاصيل قرارات وزير التربية والتعليم اليوم بخصوص تسليم الأبحاث الورقية والإلكترونية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تسليم البحث سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية سواء كان على منصة أدمودو أو ورقيا تقول وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

قرارات وزير التربية والتعليم اليوم بخصوص تسليم الأبحاث الورقية والإلكترونية. 

وتقول الوزارة أيضًا، خلال بيان لها، أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا وترصد "الدستور" خطوات التسليم الورقي: ففي البداية بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق، ثم يحب على الطالب كتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف وإذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف وعلى الطالب أن يقوم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠.

أما عن خطوات التسليم فعلي الطالب أن يقم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF ويقم بتسمية ملف الPDF كالآتي: اكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)، وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي وأدخل على حسابك على منصة إدمودو وستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020" وبعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع ثم قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل) اضغط على زر "التسليم النهائي".

يقول وزير التربية والتعليم إنه سوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠.

وعن الأسئلة المتكررة يقول الوزير: "الموضوع كله بسيط وواضح ولا يستحق أي ضجة بعد الشرح الوافي والإجراءات الميسرة جدًا لكم، تقوم الوزارة على الجانب الآخر بجهد هائل لفرز وتسجيل وتصحيح ورصد نتائج ١٥ مليون مشروع لكل السنوات ولا تشغلوا أنفسكم بها.. الموضوع بسيط وقد قضي الأمر الذي فيه تستفيان!".

وعن سؤال تصحيح الأبحاث رد وزير التربية والتعليم عن بعض الاستفسارات، قائلا في رسالة للمعلمين: "لا تشغلوا أنفسكم بما هو من شأن الوزارة ولن يصحح معلم الفصل أبحاث طلابه كما قلنا سابقا".

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