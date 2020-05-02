وزير التعليم يكشف حقيقة إرسال رسائل لطلاب الغش الجماعى

نفي دكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إرسال رسائل عبر «واتس آب» للطلاب الذين حاولوا الغش بالامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي، واصفًا الصورة المتداولة في هذا الشأن بأنها فوتوشوب ليس لها أي أساس من الصحة.وفي سياق متصل، قال وزير التربية والتعليم، في منشور له علي «الفيس بوك»: «نعلن اليوم السبت ٢ مايو ٢٠٢٠، أساليب ومواعيد تسليم المشروعات الرقمية والورقية لكل سنوات النقل وطلاب الدمج والمنازل والخدمات وأبناؤنا في الخارج».وكان «شوقي» قد رد على ما تم تداوله بشأن الاتجاه لمناقشة إلغاء البحث البديل عن الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، بقوله: «كذب وافتراء وعبث»، مضيفًا:«لن يحدث هذا، ومن يريد هذا يستطيع إعادة السنة فهذا قراره».وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.وأشارت الوزارة إلى أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.