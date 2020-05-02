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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سمير فرج: "المشير طنطاوى قعد سنين ميعرفش ولاده فى سنة كام"

السبت 02/مايو/2020 - 02:04 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية سابقًا، إن رجال القوات المسلحة والأبطال في سيناء يخوضون مهمة شاقة،وحربًا صعبة مع إرهابيين غير مرئيين.

وأوضح فرج خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" على شاشة "on e"،: "الضابط يسافر ويترك أسرته للدفاع عن وطنه، ومسلسل الاختيار نقل الواقع بقوة"، مستطردًا: " المشير طنطاوي قال ذات مرة خلال حوار له بحرب الاستنزاف أنا قعدت سنين معرفش ولادي في سنة كام".

وواصل: "كلنا هذا الرجل المتمثل في المشير طنطاوى، وعشنا لأجل هذا الوطن، ومسلسل الاختيار نقل الواقع بالتفاصيل بالضبط.. ولأول مرة يرى الشعب المصري هذه المشاهد ويعرف الأخطار التي يتعرض لها الأبطال في القوات المسلحة.. مصر هي إلى هتعيش وهتبقى بفضل أرواح شهدائها".

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