أهالي الحكامنة ببني سويف يشيعون جثمان الشهيد محمود عادل

شيع الآلاف من أهالي قرية الحكامنة التابعة لمركز بني سويف، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد المجند محمود عادل أحمد، شهيد الواجب بالقوات المسلحة، الذي استشهد مساء أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد في شمال سيناء.وأدى أهالي القرية والقيادات العسكرية والتنفيذية صلاة الجنازة على جثمان الشهيد أمام أحد مساجد القرية وردد الأهالي خلال الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب ومنها "يا شهيد نام وارتاح وإحنا هنكمل الكفاح، لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وارتدت النساء الملابس السوداء وتعالت صرخات البكاء حزنا على الشهيد.ووصف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف الحادث الإرهابي بالخسيس والغاشم، مؤكدا أن تلك الأعمال الإجرامية والإرهابية المقيتة لن تنال من عزيمة الدولة شعبا وقيادة سياسية وقوات مسلحة وشرطة باسلة في القضاء على الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن، ولا هدف له سوى الخراب والدمار، مشددا على أن الجميع لديه الثقة الراسخة على قدرة أبنائنا البواسل في اقتلاع الإرهاب الأسود من جذوره.وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، أمس الخميس، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.