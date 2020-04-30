«ورطة إنسانية».. دموع طفل أمام جدعنة المصريين (فيديو)

سلطت الحلقة السابعة من برنامج «ورطة إنسانية» المذاع عبر فضائية «dmc» مساء اليوم، الضوء على فكرة تقديم يد العون للضعيف وعدم الاستهزاء من طالبي الرزق.وقدم البرنامج موقفًا تمثيليًا لطفل صغير يبيع الفوانيس للأفراد ثم يدفعه أحد الشباب بطريقة غير لائقة ويهينه أمام المواطنين.وتفاعل المواطنون مع الموقف بطرق متفاوتة كلها متحيزة لجانب الطفل؛ حيث حاول البعض أن يتفاهم مع الشاب ويخبره بأن ما يقوم به خاطئًا وغير جائز في حق الطفل الصغير، ومنهم من حاول دفع الشاب بيديه بعيدًا عن الطفل، بعد الشعور بعصبية من موقف الشاب.