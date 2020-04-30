حلا شيحة تكشف حقيقة إجرائها عمليات تجميل (فيديو)

علقت الفنانة حلا شيحة على دورها في مسلسل "خيانة عهد"، قائلة: "أنا نفسي مرعوبة من الدور، أنا مش عارفة طلّعت طاقة الشر دي إزاي، وأنا بتفرج على نفسي بقول أنا عملت كده إزاي؟!"وتوجهت حلا شيحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، مع الإعلامي رامي رضوان، مساء الأربعاء، بالشكر إلى سامح عبد العزيز المخرج، والفنانة يسرا، لمساعدتهما لها في الدور.كما تحدثت الفنانة حلا شيحة، عن كيفية تلقيها الدور، قائلة: "أحمد عادل الكاتب، كلمني وعرض عليا الدور وقالي لو عرفتيه هتقفلي في وشي، فلما عرفت الدور، قولتله ده مش لعبتي ولا حتتي ومبعرفش أعمل الأدوار دي، فقالي إحنا كلنا شايفين إنك هتقدري تعملي الدور ده لأنه مختلف عنك تمامًا، فقولت له الناس ممكن تزعل مني لو عملت الدور ده، لكنه أقنعني به".وأوضحت حلا شيحة أنه سيتم الانتهاء من تصوير مسلسل "خيانة عهد" في 25 رمضان، لافتة إلى أن التصوير في ظل أزمة كورونا صعب جدًا.وعن حقيقة إجرائها عمليات تجميل في مسلسل خيانة عهد، قالت:" معملتش أي عمليات تجميل، لكنني أضفت بعض الأشياء البسيطة، بالإضافة إلى المكياج والإضاءة لإظهار حدة شخصية فرح".وتابعت:" عايزه أقول للناس، إن دوري في خيانة عهد ده مش شخصية حلا لكنها شخصية فرح، حلا شخصيتها مختلفة، في فرق بين العمل الدرامي والحقيقة، وحقكم عليا لو في حاجة زعلتكم مني، وأنتم على رأسي، ومش بحب جمهوي يزعل مني".