هجرس: لا أمانع المشاركة بفيلم من إنتاج إسرائيل والإخوان بشرط

علق الفنان تامر هجرس، على تصريح قديم له بأنه لا يمانع أن يمثل في فيلم من إنتاج الإخوان، قائلا: "لا أمانع أي إنتاج لو الفيلم هوافق عليه لأنه هيعمل بصمة".وأضاف "هجرس"، خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "أي فيلم هدفي إنه يعمل بصمة، وفيه رسالة إيجابية، فلو فيلم من إنتاج إسرائيل وفيه رسالة إيجابية قوية هعمله".واستدرك "هجرس"، مصححًا الالتباس فى موقفه: "لكن مش هاعمل فيلم يخدم ناس تسببت فى آلام، أو تخدم فكر متطرف".