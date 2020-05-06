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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

الآن.. أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوى 2020 عبر موقع «Thaneduone.emis.gov.eg»

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:03 م
جريدة الدستور
أحمد عوض
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ننشر تفاصيل الحصول على أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوي 2020 عبر  موقع Thaneduone.emis.gov.eg في هذا التقرير، حيث يبحث طلاب الصف الأول الثانوني لعام 2020 عن أكواد الامتحانات، حيث تم التأكيد من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على كيفية معرفة أكواد الامتحانات، وجاء ذلك أونلاين من خلال موقع الوزارة. 

 أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوي 2020

وأضاف "الوزير" أن الأكواد ستكون موجودة يوم الإثنين أو الثلاثاء 28-4-2020، كحد أقصى وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة، كما يستطيع طلاب هذه المرحلة التعليمية من معرفة أكواد الامتحانات للصف الأول الثانوي الترم الثاني، عن طريق إدخال الرقم القومي والمحافظة التي يقيم فيها فضلا عن تاريخ الميلاد، وعند ملأ البيانات الضغط علي تسجيل الدخول ليظهر الأرقام الإمتحانية. 

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم كيفية معرفة الأكواد عبر الموقع الإلكترونيّ studea. emis. gov. eg، مؤكدة على إدخال الرقم القومي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم كيفية معرفة الأكواد إلكترونيّا ليستطيع كل طالب من معرفة الكود الخاص به والاحتفاظ به واستخدامه في الامتحانات أو المشاريع البحثية وجميعها أونلاين فيما عدا الشهادة الثانوية. 

وبعدما أصدر وزارة التربية والتعليم موضوعات الأبحاث المطلوبة من كل السنوات وبعد أن تم التأكيد بأن التعريف من خلال الكود، نظرا لذلك تزايد البحث عن الرابط الخاص بمعرفة الأكواد. 

موقع Thaneduone.emis.gov.eg

ويستطيع الطلاب الحصول علي الأكواد من خلال الموقع الإلكترونيّ  الذي خصصته الوزارة، موقع Thaneduone.emis.gov.eg، وبعد ذلك إدخال الرقم القومي الذي يوجد في شهادة الميلاد وإدخاب تاريخ الميلاد والمحافظة التي ولد فيها والموجودة في شهادة الميلاد ثم بعد ذلك يتم اختيار النوع سواء ذكر أم انثي، وعند الانتهاء الضغط علي تسجيل الدخول. 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن تلك الخطوات ليست إلا من باب التيسير لمعرفة أولياء الأمور والطلاب من الحصول على الأكواد إلكترونيّا، ليتمكن الطلاب الحصول على الأكواد لابد من التسجيل على منصة أدمودو Edmodo ومن خلال المنصة يتمكن الطالب والمعلم من التواصل عليه وتقديم المشروع البحثي أيضاً. 

وأكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوي 2020 ، بعد تأكد الطلاب منها جيدا وحفظها لديهم،أشارت وزارة التربية والتعليم أن من يوم الخميس 11 أبريل الماضي يستطيع جميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية، رفع الأبحاث بكافة الطرق المتعلقة بطريقة عمل الأبحاث والطرق اللازمة لإتمام الأبحاث ثم رفعها على الإنترنت.

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