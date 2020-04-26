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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل سداد القروض خلال 20202021

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:16 م
سداد القروض
سداد القروض
حسن كامل – راندا التوني
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يبلغ إجمالي قيمة سداد القروض المحلية والأجنبية،555.568.9 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 375.566.3 مليار جنيه خلال 20192020، وفقا للبيان التحليلي للموازنة العامة للدولة.

ويبلغ إجمالي سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية المحلية 519.291.2 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 324.415.1 مليار جنيه خلال 20192020، وقيمة سداد القروض 174.488.4 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 110.050.3 مليار جنيه خلال 20192020، وقيمة سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية الأجنبية 36.277.7 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 51.151.1 مليار جنيه خلال 20192020، وقيمة سداد القروض الأجنبية 36.277.77 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 51.151.1 مليار جنيه خلال العام الحالي 20192020، وبلغ إجمالي أقساط الدين العام الخارجي 35.059.2 مليار جنيه خلال 20202021 مقارنة بـ50.184.5 مليار جنيه خلال 20192020.



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