قضاء الكويت يرفض إطلاق سراح مصري نسب تصريحات كاذبة لوزير الدفاع

كشفت مصادر كويتية، اليوم، رفض محكمة الجنايات، إطلاق سراح مقيم مصري متهم باختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".وأوضحت صحيفة «القبس» الكويتية، أن المقيم المصري متهم باختراق الوكالة ونشر خبر كاذب نسبه لوزير الدفاع الكويتي أحمد منصور الأحمد الصباح، عن سحب القوات الأمريكية من الكويت إثر التصعيد الذي جرى ضد إيران خلال الفترة الماضية.وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز أمن الدولة أحال المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بعد الاشتباه به في اختراق حساب وكالة كونا، ونشر أخبار كاذبة منسوبة إلى وزير الدفاع، وأسندت له النيابة تهمة "أمن دولة".