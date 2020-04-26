«المركزى»: مصر لديها احتياطات دولية لتحمل تداعيات كورونا

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر لديها احتياطات دولية تستطيع أن تتحمل صدمات أزمة فيروس كورونا لمدة عامين مقبلين.وأضاف عامر، خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم، الأحد، حول تداعيات فيروس كورونا، أن مصر بنت احتياطات لمواجهة الاضطرابات الكثيرة في الأسواق الدولية.