«المركزى»: مصر لديها احتياطات دولية لتحمل تداعيات كورونا
الأحد 26/أبريل/2020 - 03:40 م
محمود عرفاتطباعة
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر لديها احتياطات دولية تستطيع أن تتحمل صدمات أزمة فيروس كورونا لمدة عامين مقبلين.
وأضاف عامر، خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم، الأحد، حول تداعيات فيروس كورونا، أن مصر بنت احتياطات لمواجهة الاضطرابات الكثيرة في الأسواق الدولية.
وأضاف عامر، خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم، الأحد، حول تداعيات فيروس كورونا، أن مصر بنت احتياطات لمواجهة الاضطرابات الكثيرة في الأسواق الدولية.