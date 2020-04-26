رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طوله 22 مترا.. قبطى يحتفل برمضان بأكبر فانوس فى الإسكندرية

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:13 ص
قبطي يحتفل برمضان
قبطي يحتفل برمضان
هبه عويضه
طباعة
جسد شاب قبطي روح المحبة والأخوة التي يتميز بها الشعب، وأقدم على تصنيع فانوس عملاق ليهديه إلى جيرانه وأصدقائه بالإسكندرية، وزين الفانوس بعلم مصر ورمزي «الهلال والصليب»، واللذين حفرا في أذهان أبناء المنطقة تعبيرًا عن ارتباط نسيج هذه الأمة بمسلميها واقباطها.

«رمضان شهر خير علينا جميعًا، بصوم مع أصحابي وحبيت أدخل الفرحة على قلوب جيراني»، هكذا عبر ميلاد سعيد،"32عامًا"، تاجر ملابس، عن حبه للشهر الكريم ومشاركة أصدقائه وأبناء منطقته بشارع 16 بمنطقة الفلكي شرق الإسكندرية، بفرحة استقبال شهر رمضان المبارك.

وقال ميلاد لـ« الدستور»: أتشارك كل عام مع أصدقائي المسلمين في تعليق الزينة وعمل شنط رمضان، لنستقبل الشهر سويًا مسلمين ومسيحيين، فنحن في المنطقة وفي العمل فريق واحد، لكن الفكرة طرأت لي هذا العام بتعليق فانوس عملاق يضفي نوعًا جديدًا من الفرحة على المنطقة باستقبال شهر رمضان.

وأضاف: "مع الأزمة التي تمر علينا جميعًا بانتشار فيروس كورونا، قررت أن أدخل البهجة على أبناء منطقتي وجيراني، وأن يكون الاحتفال هذا العام مختلفا، فقمت بصناعة فانوس عملاق يزين الشارع أهديه إلى أهلي واصدقائي، ليدخل البهجة على قلوبهم".

وتابع: "الفانوس يصل طوله إلى 22 مترًا ونصف المتر، وطول قمة الفانوس متر، والقاعدة السفلية متر ونصف المتر وجسم الفانوس والذي هو عبارة عن خيوط من النور طولها 20 مترا، ويزن 250كيلو، تم تثبيته جيدًا في منتصف الشارع، ليظهر جماله للمارة عند إضاءته ليلًا، موضحًا أن صناعة الفانوس استغرقت 4 أيام، حيث أنه بدأ العمل فيه منذ يوم شم النسيم، واستعان في صناعته بأحد أصدقائه الذي يعمل حدادا، وآخر كهربائيا، وبعد إتمام الفانوس شارك جميع شباب المنطقة في تعليقه".

وأشار إلى أن الفانوس كان له مردود إيجابي من جميع أهالي المنطقة، وهو ليس بجديد بيننا فنحن أسرة واحدة، مسيحي ومسلم، وعاداتنا في العمل الإفطار سويًا طوال شهر رمضان، فلا يوجد تفرقة بل تجمعنا المحبة، والتسامح، وحب الشهر الفضيل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صرف المرحلة الثانية من منحة الـ500 جنيه غدًا

أحمد موسى: دراسة تتنبأ بقضاء مصر على كورونا خلال 20 يوما

أول تحرك من «الأعلى للإعلام» ضد إعلان قطونيل

«الأوقاف»: لا مانع من تشغيل قرآن المغرب والفجر بثلاثة ضوابط

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

تفاصيل الحالة الصحية لـ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. هل توفى بالفعل؟

«نيويورك بوست»: وفاة كيم يونج زعيم كوريا الشمالية

أول تحرك من «الأعلى للإعلام» ضد إعلان قطونيل

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

مؤسسة «فيتش» تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8 % بسبب «كورونا»

السياحة أبرز التحديات أمام أوروبا فى مرحلة ما بعد «كورونا»

النشاط البدنى يجعل مرضى الأزمات القلبية يشعرون بتحسن

العلماء يتوصلون إلى تحديد طفرات فى الجين المسبب للبدانة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
أبطالى فى السينما والدراما.. سلامٌ على الخواجة عبدالقادر
د.أحمد الخميسى
وداعًا سيبولفيدا.. كاتب المقاومة والكبرياء
ماجد حبته
جوْعَى المسلمين أم البريطانيين؟!
نرمين يسر
«حظر التجوال».. اللافتة التى تخلص منها مدبولى
المزيد

الثقافة

كيف وصف «ستانلي لين بول» بائع السوبيا والعرقسوس بالقاهرة؟

احتفالًا بتحرير سيناء.. إتاحة كتاب «الجيش المصرى البرى والبحرى» عبر بوابة الثقافة

«بيت الشعر» ينشر قصيدة «التباس» لـ حسين صالح خلف الله

بالتعاون مع الأوقاف.. هيئة الكتاب: إتاحة 10 عناوين من «رؤية» عبر بوابة الثقافة