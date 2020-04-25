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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ألفاظ خارجة لفيفى عبده ورعب روجينا فى «خلى بالك من فيفى»

السبت 25/أبريل/2020 - 11:36 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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أصيبت الفنانة روجينا، بحالة رعب شديدة بعد وقوعها ضحية لمقلب الفنانة فيفي عبده، في برنامج "خلي بالك من فيفي"، والمذاع عبر فضائية "MBC مصر.
فيفي عبده تستحدث فقرة جديدة ببرنامجها
وخلال الحلقة استحدثت فيفي عبده، فقرة بديلة لفقرة "مس الجن"، والذي كانت تقوم بها خادمتها لتستعيض عنها بفقرة مع جارتها والتي تدخل في مشادة معها بسبب "الكلاب".
ألفاظ خارجة
قامت فيفي عبده، بسب جارتها بألفاظ خارجة مدعية أنها تركت معها كلابها وقامت بسبها على الهاتف وهو الأمر الذي استنكرته روجينا قائلة: "عيب يا فيفي اللي بتقوليه".
وحاولت روجينا مخاطبة جارة فيفي هاتفيًا بعد أن فاجأتها بإعطاء الهاتف إليها لتتحدث مع الجارة وقامت زينب المغربية التي تشارك فيفي تقديم البرنامج بالحديث إلى جانب أذنها لتصيبها بانفعال شديد وبدأت في الصراخ في وجهها.
فقرة الحسد
لم تتخل فيفي عبده، عن فقرة الحسد التي تتبعها وتزعم بتحطم مقتنيات ثمينة لديها نتيجة الحسد، والتي تسبب صوتها في فزع روجينا وصراخها في وجهها.
فكرة البرنامج
وتعتمد فيفي عبده، في البرنامج على فكرة الكاميرا الخفية، ولكن بطريقة مختلفة في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

شاهد مقلب فيفي عبده فى الفنانة روجينا

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