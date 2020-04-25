والد أصغر توأم مصاب بكورونا يبكي على الهواء: «تعرضت لتنمر شديد»

دخل محمد عمر، والد أصغر طفلين توأم مصابين بفيروس كورونا، في نوبة بكاء شديدة على الهواء وهو يتحدث عن لحظة دخول أبنائه مستشفى العزل، متابعا: "نفسيتى كانت صعبة خالص وأنا داخل بيهم مستشفى العزل كنت في غاية الآسى والحزن".وأضاف "عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه وعائلته تعرضوا إلى تنمر شديد من قبل أهل قريته الذين نبذوه بعدما أصيب وعائلته، وتابع: "حبي لعملى وحرصي على مساعدة الآخرين هو سبب إصابتي ورغم ذلك تعرضت لإهانة شديدة.. كانوا ينظروا إلينا على أساس أننا مصابون بالجرب وأصحاب أمراض.. ووقتها تمنيت في اللحظة دي أن الأرض تتشق وتبلعني".ولفت "عمر" إلى أنه يعمل فني أشعة بمحافظة الأقصر، ونظرًا لتفانيه في عمله من أجل مساعدة المرضى، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ومن ثم نقل العدوى إلى باقي أفراد أسرته.