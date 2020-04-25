رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

والد أصغر توأم مصاب بكورونا يبكي على الهواء: «تعرضت لتنمر شديد»

السبت 25/أبريل/2020 - 11:34 م
والد أصغر توأم مصاب
والد أصغر توأم مصاب بكورونا
رباب الأهواني
طباعة
دخل محمد عمر، والد أصغر طفلين توأم مصابين بفيروس كورونا، في نوبة بكاء شديدة على الهواء وهو يتحدث عن لحظة دخول أبنائه مستشفى العزل، متابعا: "نفسيتى كانت صعبة خالص وأنا داخل بيهم مستشفى العزل كنت في غاية الآسى والحزن".

وأضاف "عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه وعائلته تعرضوا إلى تنمر شديد من قبل أهل قريته الذين نبذوه بعدما أصيب وعائلته، وتابع: "حبي لعملى وحرصي على مساعدة الآخرين هو سبب إصابتي ورغم ذلك تعرضت لإهانة شديدة.. كانوا ينظروا إلينا على أساس أننا مصابون بالجرب وأصحاب أمراض.. ووقتها تمنيت في اللحظة دي أن الأرض تتشق وتبلعني".

ولفت "عمر" إلى أنه يعمل فني أشعة بمحافظة الأقصر، ونظرًا لتفانيه في عمله من أجل مساعدة المرضى، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ومن ثم نقل العدوى إلى باقي أفراد أسرته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«نيويورك بوست»: وفاة كيم يونج زعيم كوريا الشمالية

كشفها «الاختيار».. كواليس عملية ثأر الجيش لشهداء مجزرة رفح الأولى لاصطياد المنفذين أحياء

للمصريين بالمملكة.. خطوات وشروط تقديم طلب العودة عبر «أبشر»

أحمد موسى: دراسة تتنبأ بقضاء مصر على كورونا خلال 20 يوما

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

«نيويورك بوست»: وفاة كيم يونج زعيم كوريا الشمالية

أول تحرك من «الأعلى للإعلام» ضد إعلان قطونيل

خروج أسرة «يامن» أول مولود بمستشفى العزل بكفر الزيات (صور)

«نحن بخير.. اطمئنوا».. رسالة من أحد مصابي كورونا بعزل إسنا

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

«عم محمد».. كهربائي عمره 70 عامًا يعمل في تصليح الأجهزة الكهربائية

«معلم الإنسانية».. «جمال» يطرح مبادرة لمساعدة الطلاب

«ميونخ» يبيع 100 ألف قناع وجه لمكافحة كورونا

طبيب بمستشفى إسنا للعزل: «بنشتغل 24 ساعة ويا ريت الناس تلتزم وتساعدنا»

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
أبطالى فى السينما والدراما.. سلامٌ على الخواجة عبدالقادر
د.أحمد الخميسى
وداعًا سيبولفيدا.. كاتب المقاومة والكبرياء
ماجد حبته
جوْعَى المسلمين أم البريطانيين؟!
نرمين يسر
«حظر التجوال».. اللافتة التى تخلص منها مدبولى
المزيد

الثقافة

كيف وصف «ستانلي لين بول» بائع السوبيا والعرقسوس بالقاهرة؟

احتفالًا بتحرير سيناء.. إتاحة كتاب «الجيش المصرى البرى والبحرى» عبر بوابة الثقافة

«بيت الشعر» ينشر قصيدة «التباس» لـ حسين صالح خلف الله

بالتعاون مع الأوقاف.. هيئة الكتاب: إتاحة 10 عناوين من «رؤية» عبر بوابة الثقافة