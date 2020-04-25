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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند وباكستان تخففان قيود «كورونا» وتسمحان لبعض المتاجر بالعمل

السبت 25/أبريل/2020 - 05:54 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قال مسؤولون هنود إن السلطات سمحت بعودة محدودة للعمل في متاجر بعض الأحياء والمناطق السكنية اعتبارا من، اليوم السبت، بعد أكثر من شهر من فرض السلطات لإجراءات عزل عام على مستوى البلاد لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية الاتحادية في وقت متأخر من، مساء أمس الجمعة، إن محلات البيع بالتجزئة يمكنها العودة للعمل بنصف عدد العاملين ومع مراعاة إجراءات تباعد اجتماعي مناسبة وارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل.

لكن بيع المشروبات الكحولية والسلع غير الضرورية الأخرى سيظل محظورا ولن تُفتح المتاجر في الأسواق الكبيرة أو مراكز التسوق قبل الثالث من مايو.

ورحب أعضاء بجمعيات مهنية بالاستئناف الجزئي للأنشطة لكنهم قالوا إن الشركات والأعمال ستواجه مشكلات بسبب نقص المواد الخام والقيود التي تفرضها الشرطة على تحركات العمال.

وسجلت الهند 24942 حالة إصابة و779 وفاة بكورونا وشكلت السلطات فرقا جديدة للتركيز على مراقبة الالتزام بإجراءات العزل العام وتنفيذها.

وفي باكستان المجاورة، مددت الحكومة إجراءات العزل العام على مستوى البلاد حتى التاسع من مايو.

لكن السلطات الباكستانية قررت التحول إلى ما يطلق عليه إجراءات العزل الذكية اعتبارا من، اليوم السبت، إذ بدأت عملية تتبع لحالات الإصابة مع السماح لبعض الأنشطة الصناعية والتجارية باستئناف العمل بموجب إرشادات للسلامة.

وسمحت السلطات بعودة صلاة الجماعة خلال شهر رمضان باستثناء إقليم السند الجنوبي حيث حذر أطباء من أن المرض قد ينتشر سريعا.

وبقيت أغلب المساجد في كراتشي، أكبر مدن البلاد وعاصمة إقليم السند، مغلقة أمام صلاة التراويح.

وحتى اليوم السبت سجلت باكستان 11940 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينها 253 وفاة.

ومددت بنجلادش أيضا إجراءات العزل العام حتى الخامس من مايو وأمرت المساجد بأن تقصر الحضور في صلاة التراويح على 12 مصليا.

وسجلت بنجلادش حتى الآن 4998 حالة إصابة و140 وفاة.

وقررت سريلانكا تمديد الوقف المؤقت للخطوط الجوية السريلانكية حتى 15 مايو، وقالت إنها لن تنظر في طلبات عمالها المهاجرين بالعودة للبلاد إلا بعد استئصال المرض.

ويعمل نحو 1.2 مليون سريلانكي في الخارج أغلبهم في الشرق الأوسط وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وسجلت سريلانكا 435 إصابة وسبع وفيات.

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